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تكنولوجيا وعلوم

يهدّد خصوصيتك.. احذر تحديث واتساب الجديد!

Lebanon 24
14-08-2023 | 11:00
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على مدار السنوات القليلة الماضية قام تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" بعدد من التغييرات لتحسين تجربة المستخدم.

وكان آخرها ميزة "مشاركة الشاشة" الجديدة التي تتيح لجهات اتصال واتساب الخاصة بك عرض كل شيء على شاشة هاتفك الذكي.
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 لكن على المستخدمين الحذر من هذه الميزة، اذ تهدف "مشاركة الشاشة" إلى السماح للمستخدمين بعرض مقتطفات من مواقع الويب التي يتصفحونها أو المستندات التي يشاهدونها أو حتى إظهار كيفية الوصول إلى الميزات الموجودة على التطبيق أو الجهاز، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت شركة ميتا في بيان صحافي إنه سواء كنت تشارك المستندات للعمل، أو تتصفح الصور مع العائلة، أو تخطط لقضاء إجازة أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء، أو مجرد مساعدة الأجداد بالدعم الفني - تتيح لك الميزة الجديدة مشاركة عرض مباشر من شاشتك أثناء المكالمة.

وبمجرد طرحه في الأسابيع المقبلة، سيرى المستخدمون "أيقونة مشاركة" في التطبيق وبمجرد الضغط عليه سيتم منحهم خيار مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بالكامل. لكن على الرغم من أن ذلك يبدو مفيداً، تأكد فقط من إخفاء أي شيء لا تريد أن يراه الآخرون قبل أن تبدأ في مشاركة شاشتك.

يشار إلى أن العديد من التطبيقات مثل Google Meet وMicrosoft Meet وZoom وFaceTime من أبل تقدم هذه الميزة الأساسية بالفعل، حيث تستخدمها بمؤتمرات الفيديو التقليدية. (العربية)
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