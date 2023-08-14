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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "إنستغرام".. تعرفوا إليها

Lebanon 24
14-08-2023 | 14:00
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قدم تطبيق "إنستغرام" ميزة جديدة تمنحك المزيد من التحكم بالموسيقى في مشاركاتك.

وفي منشور حديث، أعلن إنستغرام أنه يمكنك الآن تضمين الموسيقى في عروض الصور الخاصة بك. وعلاوة على ذلك، ستتمكن أيضاً من دعوة ما يصل إلى ثلاثة متعاونين للعمل معاً في منشور موجز أو دوار أو ريل.
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وتأتي إضافة الموسيقى إلى مجموعات الصور الدوارة بعد إطلاق الموسيقى لميزة صور التغذية التي تم طرحها العام الماضي. ومع هذه الميزة الجديدة، يريد إنستغرام أن يمنح مستخدميه طرقاً أكثر للتعبير عن أنفسهم عند مشاركة الذكريات والتجارب.

وميزة "Collabs" المحدثة لها هدف مماثل أيضاً.. وفي السابق، كان بإمكانك دعوة صديق واحد فقط للتعاون في منشورك أو مقطع الفيديو الخاص بك. أما الآن، فبات بإمكانك تضمين ما يصل إلى 3 متعاونين، وبمجرد قبول دعوتك، سيتم عرض المحتوى لجمهور كل متعاون وسيظهر على شبكات ملفاتهم الشخصية.

ويمكن لكل من الحسابات الخاصة والعامة التعاون في مشاركة أو مقطع فيديو.. وإذا كان حسابك خاصاً، فيمكنك بدء المنشور الخاص بك أو التسجيل ودعوة أحد المتعاونين طالما أنهم يتابعونك.
مع هذا، فقد يكون تحديث "Collabs" هذا أمراً مهماً للمؤثرين، حيث يمكن أن ينمو جمهورهم أكثر من خلال التعاون مع المؤثرين الآخرين.
ويشير منشور مدونة إنستغرام أيضاً إلى تحديث لميزة Add Yours sticker، ويمكن للمبدعين أو الفنانين الآن دعوة متابعيهم للمشاركة في مطالبة أو تحدي قاموا بإنشائه على ريلز، ويمكن لأي شخص إنشاء ريل بأسلوبه الفريد في مطالبة Add Yours.

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