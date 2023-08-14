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تكنولوجيا وعلوم

في الأسابيع القليلة المقبلة.. ترقبوا مفاجآت كبيرة من "آبل"

Lebanon 24
14-08-2023 | 23:00
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ربما نكون الآن على بُعْد أسابيع قليلة فقط من رؤية أول أجهزة "ماك" من "آبل" محملة برقائق "إم 3"، ولكن هناك بعض المفاجآت الكبيرة فيما يتعلق بأجهزة ماك.

ووفقاً لتقرير الصحافي الشهير مارك غورمان، فإن أحد الأجهزة التي قد لا تظهر فيها الرقائق الجديدة هو "ماك برو"، إذ يوضح غورمان أن رقائق إم 3 ألترا يمكن أن تستخدم في ماك برو في حال استمرت آبل في إنتاجه.  
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ويشير غورمان إلى أن طرح "ماك ستوديو" قد يؤدي إلى إلغاء جهاز "ماك برو".
 
وفي الوقت الحالي، يأتي كل من جهازي "ماك برو" و"استوديو" مع نفس خيارات الشرائح، بينما أدى الانتقال إلى "آبل سيليكون" إلى تجريد "ماك برو" من معظم الوحدات النمطية، التي جعلت منه خياراً فريداً في تشكيلة آبل. ويعني ذلك أنه قد يكون لدينا ما يزيد قليلاً على العام حتى نكتشف ما إذا كانت آبل ستنهي ماك برو نهائياً.

وقد يكون القيام بذلك خطوة مخيبة للآمال للمستخدمين المحترفين، الذين يحتاجون إلى مزيج من القوة والمرونة الذي قدمه جهاز ماك برو، والزمن وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان هذا الاحتمال سيصبح حقيقة، وفق ما أورد موقع "ديجيتال ترندز" الإلكتروني.
المصدر: 24.ae
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