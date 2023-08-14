جديد برامج "أوفيس".. إليكم ما فعلتهُ "مايكروسوفت"

أوقفت شركة مايكروسوفت الخط "Calibri" كخط افتراضي في حزمة "أوفيس" واستبداله بآخر جديد، وفق ما ذكر موقع "aitnews" المتخصص برصد الأخبار التقنية.

وكان "Calibri"، هو الخط الافتراضي لكل ما يتعلق بشركة مايكروسوفت منذ العام 2007، عندما حل محل "Times New Roman" عبر أوفيس.

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وإزاء ما حصل، فإن المستخدمين سيرون ابتداءً من الشهر المقبل خطًا جديدًا يسمى Aptos باعتباره الخط الافتراضي الجديد، الذي تصفه مايكروسوفت بأنه الخط المثالي للشاشات عالية الدقة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم العلامة التجارية أيضًا نسقًا افتراضيًا جديدًا.



وقد يبدو هذا التغيير بالنسبة للبعض مفاجئًا، لكن مايكروسوفت تعمل على هذه الخطوة منذ بعض الوقت، وقد أعلنت أنها قد تغير خطها الافتراضي لحزمة أوفيس في عام 2021.



وحينها، عرضت الشركة حينها 5 خطوط جديدة، هي Bierstadt و Grandview و Seaford و Skeena و Tenorite، مع الإشارة إلى أن وحدًا منها سيصبح الخط الافتراضي التالي للمنصة.



وسمحت الشركة للمستخدمين بتقديم ملاحظات حول أيهما قد يكون الأفضل بدلاً من مجرد إجراء التغيير، حيث اختارت Bierstadt لأنه حصل على أفضل رد فعل من المستخدمين.



وبعد عام تقريبًا، أعادت شركة مايكروسوفت تقديم Bierstadt كخط افتراضي جديد، ولكن مع تغيير الاسم إلى Aptos.