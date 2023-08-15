5 ملايين مشاهدة في 3 أشهر.. اليكم شرط "تويتر" للربح من الإعلانات

أعلنت شبكة "تويتر"، تخفيض المواصفات المطلوبة لاستفادة صناع المحتوى من برنامج الحصول على حصة من عوائد الإعلانات التي تظهر داخل الردود على تغريداتهم.



وقالت الشركة التي تغير اسمها إلى "إكس" إن صناع المحتوى الذين تحصد تغريداتهم 5 ملايين مشاهدة على الأقل خلال الـ3 أشهر الماضية، سيكونوا مؤهلين للحصول على حصة من إيرادات الإعلانات، وهو ثلث متطلبات المشاهدة السابقة التي كانت 15 مليون مشاهدة.

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الإجراء الجديد يتيح لصناع المحتوى سحب حصتهم من الإيرادات عندما تصل قيمتها إلى 10 دولارات على الأقل، بدلاً من الحد الأدنى لسحب الحصة والذي كان يبلغ 50 دولاراً، بحسب الشركة.ويشترط الحصول على الحصة الاشتراك في خدمة "إكس بلو" المدفوعة، ذات الاشتراك الشهري 8 دولارات، وتأكيد الهوية، وضرورة أن يكون لدى المستخدم 500 متابع على الأقل.وأضاف إيلون ماسك، مالك المنصة ومديرها التقني، شرطاً آخر هو أن تكون المشاهدات البالغة 5 ملايين من حسابات موثقة فقط.وحذر ماسك من "استخدام المحتالين للحسابات الروبوتية لزيادة عداد المشاهدات إلى ما لا نهاية"، وهي مجموعات من الحسابات المزيفة يقوم أفراد أو مجموعات بإدارتها لنشر شائعات أو التحايل على أنظمة الشبكات الرقمية.ولا توفر المنصة للمستخدمين طريقة للتحقق من "المشاهدات المؤكدة" لمنشوراتهم، وحتى الآن ليس من الواضح كيف سيتمكن صناع المحتوى من معرفة عدد المشاهدات أو الانطباعات التي تلقوها من المستخدمين المؤكدين.كانت الشركة بدأت دفع بعض المبالغ لصناع المحتوى المؤهلين، الشهر الماضي، وبعد فترة فتحت البرنامج لصناع المحتوى أصحاب الحسابات الموثقة عالمياً.وقال ماسك، في حزيران، إن الدفعة الأولى من دفعات المبدعين تصل إلى نحو 5 ملايين دولار.وأعلنت المنصة، الأسبوع الماضي، أنه بسبب الزيادة في تسجيلات صناع المحتوى في برنامج المكافآت، تأخر الدفع الذي كان مقرراً في 31 تموز.