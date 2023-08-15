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تكنولوجيا وعلوم

طريقة جديدة لعرض ملء الشاشة في خرائط غوغل

Lebanon 24
15-08-2023 | 11:38
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أدخلت غوغل طريقة جديدة لعرض ملء الشاشة في خرائط غوغل، وذلك من خلال التمرير سريعاً لأعلى على شريط البحث.

 وتم رصد هذ التغيير أولاً بواسطة 9to5Google وكان من المعتاد أنه عندما تريد إزالة شريط البحث العلوي والشريط السفلي من خرائط غوغل، فإنك تنقر على الشاشة وينتهي بك الأمر بخريطة ملء الشاشة. لكن غوغل قامت بتغيير ذلك.
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والآن، إذا كنت ترغب في رؤية خريطة فقط وليس أكثر من خريطة على شاشتك، يمكنك ببساطة التمرير سريعاً لأعلى على شريط البحث ويختفي الشريطان العلوي والسفلي.

وفي البداية طلبت غوغل من المستخدمين النقر على الخريطة في أي مكان على الشاشة لإزالة الأشرطة لأن الخريطة بوضع ملء الشاشة هي ما تريد رؤيته. ولكن مع التغيير، فقد طلبت غوغل من المستخدمين الانزلاق على شريط البحث كما لو كان بإمكانهم تحريكه بعيداً عن الشاشة لعرض الخريطة بملء الشاشة. والآن، بعد إزالة الأشرطة العلوية والسفلية عن طريق التمرير لأعلى على شريط البحث، يمكنك إعادتها من خلال النقر على الشاشة.

ضع في اعتبارك أنه إذا نقرت على الشاشة مع عرض كلا الشريطين، فبدلاً من جعلهما يختفيان كما هي العادة، فسوف يسقط دبوس على الموقع الذي نقرت عليه.

وهناك احتمال أن تضطر إلى التمرير على شريط البحث مرتين للوصول إلى خريطة ملء الشاشة، وسيكون ذلك فقط عندما يظهر شريط "الأحدث في المنطقة" في علامة التبويب "استكشاف" أسفل الشاشة.
 
وفي هذه الحالة، سوف تقوم بتمرير شريط البحث العلوي مرة واحدة لإزالة الشريط السفلي ومرره مرة أخرى لإزالة شريط البحث، بحسب موقع فون أرينا.
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