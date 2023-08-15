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تكنولوجيا وعلوم
لاند روفر تطلق إصداراً محدثاً من "ديفيندر"
Lebanon 24
15-08-2023
|
23:00
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أطلقت شركة لاند روفر الإصدار الخاص "تروفي إديشن" من "ديفيندر"، والذي يمتاز بملامح أكثر جاذبية وفخامة.
وأوضحت الشركة البريطانية أن الإصدار الخاص Trophy Edition الجديد يعتمد على السيارة Defender 130 P400 SE، ويتميز بطابع فخم بفضل لون الطلاء المطفأ "Santorini Black".
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وتضفي رقاقات طلاء Trophy Edition الخاصة على السيارة لمحة فريدة مع تصميم طبوغرافي ذهبي على الأبواب وغطاء العجلة الاحتياطية، كما تتوج هذه الملامح الخاصة بملصق للشعار Trophy.
وتم طلاء المكونات الخارجية باللون الأسود، مع حامل خاص للسقف، وصندوق سقف Pelican لتقديم المزيد من مساحات التخزين، وتعبر السيارة عن القدرة على اقتحام الطرق الوعرة، من خلال تجهيزة حماية قاع السيارة، وحماية مبيت العجلات ونقاط سحب سوداء.
وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة بتجهيزات جلدية فاخرة وشعارات وشارات خاصة.
ويزأر بداخل السيارة محرك سعة 3.0 لترات وبقوة 295 كيلووات/400 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 550 نيوتن متر، وتتسارع السيارة بفعل هذه القوة من الثبات إلى 96 كلم/س في غضون 6.3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 192 كلم/س.
المصدر: ae24
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