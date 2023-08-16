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تكنولوجيا وعلوم

قريباً.. Nokia تطلق هاتف أندرويد بمواصفات وكاميرات ممتازة

Lebanon 24
16-08-2023 | 14:00
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تستعد Nokia للكشف عن هاتف أندرويد جديد زودته بمواصفات وكاميرات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.

ويأتي هاتف Nokia G310 الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (165.1/75.7/8.6) ملم، وزنه 195 غ.

أما شاشته فتاتي IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 296 شمعة/م تقريبا.، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.
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وسيتميز الجهاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، وكاميرته الامامية التي تأتي بدقة 8 ميغابيكسل.
 
ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وزودته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا. (روسيا اليوم) 
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