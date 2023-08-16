BYD تطلق رباعية دفع قوية واقتصادية في استهلاك الوقود

بدأت BYD بالترويج لسيارتها الجديدة التي طورتها لتكون رباعية دفع قوية وعصرية واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن سيارة FangChengBao Leopard 5 الجديدة حصلت على هيكل قوي بطول 5 أمتار تقريبا، مبني على منصات DM-o التي أثبتت جدارتها مع العديد من السيارات البراعية الدفع.

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والمميز في هذه المركبة هو منظومة الدفع الهجينة الموجودة فيها والتي تحوي محرك بنزين ومحركين كهربائيين، لتولد جميعا عزما يعادل 650 حصانا، وتمكن المركبة من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 4 ثوان.

وحصلت هذه السيارة على عجلات كبيرة، وعلى أنظمة تعليق مستقلة لكل عجلة على حدة ما سيمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة بسهولة كبيرة.

وتبين الصور المسربة أن قمرة المركبة جهّزت بواجهة قيادة مميزة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية كبيرة مثبتة بشكل عمودي في منتصف الواجهة، كما زوّد المقود بأزرار للتحكم بالصوت وأزار للتحكم بأنظمة تثبيت السرعة. (روسيا اليوم)