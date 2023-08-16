روس كوسموس: "لونا-25" تصل مدار القمر





وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، الأربعاء: "دخلت مركبة لونا-25 مدار القمر، تمت هذه العملية بفضل تفعيل نظام الدفع الموجود في المركبة".

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وأشار البيان إلى أن المركبة وصلت إلى مدار القمر في الساعة 12:03 بتوقيت موسكو، وكل أنظمتها تعمل بشكل طبيعي، والاتصالات معها مستقرة. أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نجاح مركبة "لونا-25" بالوصول إلى مدار قريب من القمر.وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، الأربعاء: "دخلت مركبة لونا-25 مدار القمر، تمت هذه العملية بفضل تفعيل نظام الدفع الموجود في المركبة".وأشار البيان إلى أن المركبة وصلت إلى مدار القمر في الساعة 12:03 بتوقيت موسكو، وكل أنظمتها تعمل بشكل طبيعي، والاتصالات معها مستقرة.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة "لونا-25" وخلال رحلتها نحو القمر سترسل معلومات حول عمل أنظمتها بالوقت الفعلي إلى الأرض. (روسيا اليوم)