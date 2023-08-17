ميزة جديدة تتيح عرض يوتيوب ميوزك بدون إعلانات





ميزة Samples أو العينات حصرية فقط على يوتيوب ميوزك، وتوفر طريقة "لاكتشاف موسيقى جديدة بتمريرة سريعة" ويتم وضعها بين علامتي التبويب "الصفحة الرئيسية" و"استكشاف" أسفل الشاشة.

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وستركز هذه الميزة الجديدة على إنتاج فيديو احترافي عالي الجودة إلى حد ما، على عكس الأفلام القصيرة الحالية التي ينشئها المستخدمون. وستركز العينات، باختصار، على تقديم إنتاجات سمعية وبصرية مخصصة للمستخدم من كبار الفنانين.



ولن تقوم العينات بتشغيل مقطع موسيقي مدته 30 ثانية فقط من البداية، بل يُقال إنها تجلب لك الأجزاء المثيرة من الأغنية. وسيكون التركيز على مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية، لكن توقع بعض المقتطفات من العروض الحية أيضاً.



وستقدم العينات هذا المحتوى في شكل رأسي، لأنه بحلول الوقت الذي تدير فيه هاتفك إلى الوضع الأفقي، قد يكون المقطع قد انتهى. أطلقت غوغل ميزة جديدة تتيح لمستخدمي يوتيوب ميوزك عرض مقاطعهم الصوتية المفضلة بدون الإعلانات المزعجة.ميزة Samples أو العينات حصرية فقط على يوتيوب ميوزك، وتوفر طريقة "لاكتشاف موسيقى جديدة بتمريرة سريعة" ويتم وضعها بين علامتي التبويب "الصفحة الرئيسية" و"استكشاف" أسفل الشاشة.وستركز هذه الميزة الجديدة على إنتاج فيديو احترافي عالي الجودة إلى حد ما، على عكس الأفلام القصيرة الحالية التي ينشئها المستخدمون. وستركز العينات، باختصار، على تقديم إنتاجات سمعية وبصرية مخصصة للمستخدم من كبار الفنانين.ولن تقوم العينات بتشغيل مقطع موسيقي مدته 30 ثانية فقط من البداية، بل يُقال إنها تجلب لك الأجزاء المثيرة من الأغنية. وسيكون التركيز على مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية، لكن توقع بعض المقتطفات من العروض الحية أيضاً.وستقدم العينات هذا المحتوى في شكل رأسي، لأنه بحلول الوقت الذي تدير فيه هاتفك إلى الوضع الأفقي، قد يكون المقطع قد انتهى.

وتقول غوغل إنه لا توجد إعلانات منبثقة في موجز العينات، لكل من مستخدمي بريميوم والنسخة المجانية، وستتوفر ميزة العينات على أندرويد وآي أو إس للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.



وعندما تعطي عينة إعجاباً، سيتم الاحتفاظ بالعينة في قائمة تشغيل الموسيقى المفضلة لديك، مع بدء تشغيل الفيديو الموسيقي في واجهة المستخدم "تشغيل الآن" المعتادة.



ولا يتوفر خيار عدم الإعجاب، لأنه بمجرد رؤية شيء ما في العينات وإزالته عن طريق التمرير سريعاً لأعلى حتى يظهر الشيء التالي، يجب ألا يظهر لك النموذج الذي تم مسحه مرة أخرى. وسيتم تكرار العينة التي يتم تشغيلها حالياً حتى تنتقل إلى الشيء التالي، بحسب موقع فون أرينا.