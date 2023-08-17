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تكنولوجيا وعلوم
لجعل الذكريات أكثر متعة.. غوغل تستخدم الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
17-08-2023
|
01:54
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من المزمع أن تضيف غوغل طريقة جديدة لعرض ذكريات المستخدمين في صور غوغل، من خلال علامة تبويب مخصصة لمجموعات الصور التي يتم إنشاؤها تلقائياً، وسيتم دعم هذه المجموعات بواسطة الذكاء الاصطناعي لتوليد تسميات توضيحية لها.
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سيحتوي التطبيق الآن على زر "الذكريات" في الأسفل، حيث يمكنك مشاهدة المجموعات التي تم إنشاؤها تلقائياً من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. ستتمتع هذه المجموعات، بمزيد من المرح والأسماء الوصفية بفضل ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي. ويبدو أن زر "الذكريات" سيحل محل زر "المشاركة" الموجود في الجزء السفلي حالياً.
ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة، والمسماة "help me title"، تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتكوين الأسماء بناء على محتويات الصورة. يمكنك أيضاً إعطاء "تلميح" للذكاء الاصطناعي لتوجيهه نحو العنوان الذي تريده. على سبيل المثال، إذا كانت لديك مجموعة من الصور من رحلة إلى باريس، فيمكنك إعطاء تلميح مثل "رومانسي" أو "مغامرة"، والحصول على عناوين مثل "رحلة رومنسية في باريس" أو "مغامرة في مدينة النور".
يتم طرح علامة تبويب الذكريات الجديدة، اليوم الأربعاء، في الولايات المتحدة، وستكون متاحة في جميع أنحاء العالم في الأشهر المقبلة. وتقول غوغل إنها ستضيف أيضاً خيارات تصدير الفيديو إلى "الذكريات" لاحقاً، بحيث يمكنك مشاركتها بسهولة على منصات أخرى، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.
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