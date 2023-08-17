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تكنولوجيا وعلوم

"سيت آب".. متجر جديد يستعد لمنافسة "آب ستور" على آيفون

Lebanon 24
17-08-2023 | 03:03
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تستعد شركة Setapp لإطلاق متجر تطبيقات جديد لهواتف آيفون، سيكون منافساً لمتجر أبل للتطبيقات App Store، وذلك داخل منطقة دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان رسمي، فقد فتحت "سيت آب"، الآن باب القبول أمام طلبات الانضمام لمتجرها من جانب المطورين، عبر موقعها المخصص لخم.
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وكانت الشركة قد وسعت من فئات التطبيقات المتاحة على متجرها، لتضم تطبيقات أخرى موجهة لهواتف آيفون، إلى جانب تطبيقات نظام تشغيل حواسيب أبل ماك، وتطبيقات الويب، وذلك مقابل اشتراك شهري قيمته حالياً 9.99 دولار.
ومع نجاح الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى إجماع على قرار إلزام شركة أبل بفتح المجال أمام ظهور متاجر جديدة لتطبيقات الطرف الثالث لهواتف آيفون، وعدم قصر توافر تلك التطبيقات على متجرها "آب ستور"، وجدت "سيت آب" الفرصة الذهبية لدخول هذا السوق بمتجر جديد كلياً يستهدف مستخدمي هواتف أبل، وذلك "لمساعدة المطورين على الوصول إلى جمهور أوسع"، بحسب بيان الشركة.

وأعلنت "سيت آب" أنها تمتلك بالفعل أكثر من 30 مطوراً يخططون لتقديم تطبيقاتهم على متجر التطبيقات الخاص بها لهواتف آيفون، بما في ذلك عدد من الأدوات الشهيرة، مثل Ulysses وTaskheat وNotePlan وPDFSearch وSoulver.

وتقول Setapp إن فوائد الانضمام لمتجرها كمطور تشمل وجود مجتمع مستخدمين يبحثون عن خدمات وتجارب وأدوات جديدة، إلى جانب أن متجرها سيتحمل عنهم مسؤولية، والقدرة على الترويج لخدماتهم وتطبيقاتهم.

تقسيم العوائد
ستقوم "سيت آب" بتقسيم عوائد التطبيقات مع مطوريها، بنسبة 70% للمطورين، و30% للشركة، وهي نفس سياسة توزيع العوائد التي تتبعها أبل، ولكن "سيت آب" تعد بأنه سيكون هناك 20% إضافية يتم منحها للمطورين في حال قدموا عملاء جدد للمتجر، وبالتالي ستصل نسبتهم إلى 90%.

يُذكر أن مارس 2024 هو الموعد النهائي الذي يتوجب على أبل قبل حلوله الامتثال لتشريعات قانون الأسواق الإلكترونية DMA في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل الشركة الأميركية الاعتراض على تفسير القانون بشأن متاجر التطبيقات، ولن تستسلم بسهولة لهذا القانون.
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