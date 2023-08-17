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تكنولوجيا وعلوم

إيران تدشن "أحدث وأدق" قمر صناعي محلي باسم "بارس 3"

Lebanon 24
17-08-2023 | 07:40
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قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، اليوم الخميس، إن منظمة الفضاء الإيرانية قد اتخذت خطوة مهمة للغاية في مجال تصميم وبناء أقمار صناعية للاستشعار بدقة كبيرة.
ونقلت وكالة تسنيم عن حسن سالارية أن إيران شرعت رسميا في تصميم وبناء مشروعين مهمين باسم القمر الصناعي "بارس 2 و بارس 3"، وأن الأخير هو الأحدث والأكثر دقة وسيتم الكشف عنه في المستقبل القريب.
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وجاءت تصريحات رئيس منظمة الفضاء الإيراني خلال مراسم إطلاق خدمة أخبار تكنولوجيا الفضاء، مؤكدا أن بلاده قدمت وعودا في السابق بشأن بناء أقمار صناعية عالية الدقة، وأن إيران تدشن، اليوم، القمر الصناعي "بارس 3"، مضيفا أن "بارس 2 " هو مشروع لبناء قمر صناعي للاستشعار بدقة تصوير تصل إلى 4 أمتار، وقد بدأت عملية تصميمه وبنائه. (سبوتنيك)
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