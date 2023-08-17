سيارة "JAC" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها

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أعلن وكلاء "JAC"، أن الشركة ستبدأ بطرح سيارة T8 Pro الجديدة في روسيا وعدة أسواق عالمية، لتنافس من خلالها مركبات "البيك آب" من تويوتا ونيسان.وتتميز JAC T8 Pro بمظهر يوحي بالقوة والحداثة بنفس الوقت، وهيكل متين بطول 5 أمتار و32 سنتيمترا، وقمرة مزودة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب.وحصلت السيارة على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وعجلات عريضة بمقاس 18 إنشاً، وأنظمة تعليق ممتازة تجعلها قادرة على اجتياز الطرق الوعرة بسهولة، وعلى مساحة نقل خلفية يمكن نقل 900 كلغ من الحمولة فيها.داخلياً، حصلت السيارة على قمرة أنيقة وعصرية، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية بمقاس 10.4 بوصة يمكن إقرانها بالهواتف والأجهزة الذكية، وزوّدت المقاعد والمقود بأنظمة تدفئة، كما جهّزت القمرة بأنظمة تكييف ممتازة.وحصلت السيارة على حساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام دفع رباعي، وعدة وضعيات قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات.وستطرحها JAC في روسيا بنوعين من المحركات، محرك توربيني بسعة 2.4 ليتر وعزم 204 أحصنة، ومحرك توربيني بسعة 2.0 ليتر وعزم 139 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية وأوتوماتيكية. (روسيا اليوم)