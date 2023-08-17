تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"... ماذا في التفاصيل؟

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يرتكب حاملو الهواتف الذكية أحياناً أفعالاً غير مناسبة بحق هواتفهم، معتقدين أنها تصرفات عادية ليصدموا لاحقاً بأن ما قاموا به قد تكون انعكاساته مدمرة.وهذا الأمر دفع بشركة أبل إلى إصدار تحذير كبير لمستخدمي هواتف أيفون، بشأن المخاطر المحتملة لبعض العادات التي تبدو غير ضارة، مثل ترك الهاتف تحت الوسادة أثناء الشحن، مشيرة إلى أن هذا التصرف قد يؤدي إلى نشوب حريق أو يتسبب بصدمة كهربائية.ويقول الكاتب المختصص بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ألان القارح، إن أبل عمدت خلال الأيام الماضية، إلى تحديث المعلومات الواردة ضمن صفحة "معلومات الأمان المهمة لآيفون" على موقعها الإلكتروني، وذلك لحث المستخدمين على إعادة النظر ببعض "الأخطاء القاتلة" التي يقومون بها، والطلب منهم أن يكونوا أكثر حرصاً في سلوكهم اليومي عند التعامل مع آيفون.وبحسب القارح فإن التوصيات التي أصدرتها أبل، والتي قالت إن عدم الالتزام بها، قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو وقوع ضرر هي كالتالي:- عدم وضع آيفون الموصول بالشاحن تحت الوسادة خلال النوم.- عدم وضع الآيفون تحت غطاء أو بطانية أثناء الشحن.- عدم النوم على الهاتف أو الشاحن أثناء توصيله بالطاقة.- عدم شحن آيفون بالقرب من الأماكن الرطبة والمبللة.- تجنب ملامسة الشاحن لبشرة الإنسان عندما يكون متصلا بالطاقة.- التوقف عن استخدام الشواحن عند تآكلها أو عند انسكاب السوائل عليها بشكل مفرط.- إبقاء واجهة الهاتف للأعلى عند شحنه.- الاحتفاظ بالشواحن في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام.