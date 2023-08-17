Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ناسا تعلن عن موعد عودة مركبة Dragon إلى الأرض

Lebanon 24
17-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1098510-638278983030404783.jpg
Doc-P-1098510-638278983030404783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وكالة ناسا عن الموعد الذي ستنفصل فيه مركبة Crew Dragon الأميركية عن المحطة الفضائية لتعود بدفعة من رواد الفضاء إلى الأرض.

وجاء في رسالة نشرتها ناسا على مواقعها الإلكترونية: "مركبة Crew Dragon التي ستحمل طاقم مهمة Crew-6 ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية في موعد لا يتجاوز الأول من أيلول القادم".
Advertisement

وأشارت الوكالة إلى أن المركبة ستحمل من المحطة إلى الأرض رائد الفضاء الروسي، أندريه فيديايف، والرائدين الأميركيين، ستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، وعند عودتها إلى الأرض ستهبط في المياه قبالة سواحل فلوريدا. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2023-08-17
11:00 | 2023-08-17
07:40 | 2023-08-17
04:35 | 2023-08-17
03:03 | 2023-08-17
01:54 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24