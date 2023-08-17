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تكنولوجيا وعلوم
ناسا تعلن عن موعد عودة مركبة Dragon إلى الأرض
Lebanon 24
17-08-2023
|
16:00
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أعلنت وكالة ناسا عن الموعد الذي ستنفصل فيه مركبة Crew Dragon الأميركية عن المحطة الفضائية لتعود بدفعة من رواد الفضاء إلى الأرض.
وجاء في رسالة نشرتها ناسا على مواقعها الإلكترونية: "مركبة Crew Dragon التي ستحمل طاقم مهمة Crew-6 ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية في موعد لا يتجاوز الأول من أيلول القادم".
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وأشارت الوكالة إلى أن المركبة ستحمل من المحطة إلى الأرض رائد الفضاء الروسي، أندريه فيديايف، والرائدين الأميركيين، ستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، وعند عودتها إلى الأرض ستهبط في المياه قبالة سواحل فلوريدا. (روسيا اليوم)
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