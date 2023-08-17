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تكنولوجيا وعلوم

علماء يطلقون مصنعا فضائيا لتركيب "جزيئات الحياة"

Lebanon 24
17-08-2023 | 23:00
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أفادت الخدمة الصحفية في جامعة سمارا بأن علماء معهد "ليبيديف" الفيزيائي وجامعة سمارة، يعملون على تجميع معدات مصنع فضاء لتخليق "طوب" الحياة، وهي جزيئات الكيمياء الحيوية التي تشكل جميع أشكال الحياة المعروفة على الأرض.
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وقال أستاذ قسم الفيزياء، فاليري أزيازوف: "سيكون العنصر الأساسي لمركز سمارا للفيزياء الفلكية المختبرية، التابع لمعهد "بي إن ليبيديف" الفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية "SF FIAN"، المرفق التجريبي ذي المستوى العالمي الذي يستنسخ ظروف الفضاء العميق ويسمح بنمذجة تأثير الإشعاع المؤين الكوني على نظائر الجليد خارج كوكب الأرض في مجموعة واسعة من المعلمات الكيميائية والفيزيائية، وتم بالفعل تجميع الجزء الرئيسي من التركيب، وهي غرفة تفريغ لإنشاء فراغ عالي للغاية. ومن المخطط إكمال التجميع هذا الخريف، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتركيب وبدء التجارب في سمارا نهاية هذا العام".
وأكد أيازوف أنه لا يوجد حتى الآن مختبر واحد في العالم لديه جميع الكفاءات والقدرات اللازمة لتحقيق تقدم كبير في هذا النشاط متعدد التخصصات في تقاطع الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلم الفلك.

وأضاف أزيازوف: "على الرغم من إجراء دراسات حول تفاعل الإشعاع المؤين مع نظائرها من الجليد بين النجوم منذ ما يقرب من نصف قرن، إلا أن فهم تركيب الجزيئات العضوية المعقدة في الفضاء بين النجوم لا يزال في مهده، وكانت الدراسات السابقة محدودة بالقدرات التقنية لإجراء التجارب وعدم كفاية مستوى المعدات لتحليل الجزيئات الناتجة".
 
وتوضح الجامعة أنه داخل المنشأة التي يتم إنشاؤها في سمارا سيكون من الممكن إعادة إنتاج ظروف أجزاء مختلفة من الوسط النجمي، من السحب الجزيئية الباردة في مناطق تشكل النجوم، وسيتم إجراء الجزء الأكبر من التجارب في درجات حرارة من -263 إلى -223 درجة مئوية، على الرغم من أنه بشكل عام يمكن تغيير درجة حرارة التجارب في نطاق واسع إلى +76 درجة مئوية.
وفقًا للعلماء، خلال هذه التجارب، سيكون من الممكن الحصول على جزيئات مهمة بيولوجيًا، وبعد ذلك، سيكون من الممكن فهم كيفية تكوين أبسط الأحماض الأمينية في الفضاء، والتي يمكنها بعد ذلك الوصول إلى الأرض بمساعدة النيازك. (سبوتنيك) 
 
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