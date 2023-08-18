Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج.. تعرفوا الى حاسب Lenovo الأنيق

Lebanon 24
18-08-2023 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1098653-638279529803768669.png
Doc-P-1098653-638279529803768669.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت Lenovo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي زودته بتقنيات ومواصفات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.

ويأتي حاسب Legion Y700 بنسخته الجديدة بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (208.9/129.5/7.6) ملم.
Advertisement

أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 8.8 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) ترددها 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision وHDR10.

ويعمل الحاسب بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وزودته بمكبرات صوت عالية الأداء من JBL، ومنفذي USB Type-C 3.1 Gen2، وبطارية بسعة 6550 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:01 | 2023-08-18
23:00 | 2023-08-17
16:00 | 2023-08-17
14:00 | 2023-08-17
11:00 | 2023-08-17
07:40 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24