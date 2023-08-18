30
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
36
o
زحلة
36
o
بعلبك
33
o
بشري
31
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج.. تعرفوا الى حاسب Lenovo الأنيق
Lebanon 24
18-08-2023
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت Lenovo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي زودته بتقنيات ومواصفات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.
ويأتي حاسب Legion Y700 بنسخته الجديدة بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (208.9/129.5/7.6) ملم.
Advertisement
أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 8.8 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) ترددها 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision وHDR10.
ويعمل الحاسب بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
وزودته بمكبرات صوت عالية الأداء من JBL، ومنفذي USB Type-C 3.1 Gen2، وبطارية بسعة 6550 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
السفيرة الأميركيّة لدى لبنان كما لم ترونها من قبل... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
Lebanon 24
السفيرة الأميركيّة لدى لبنان كما لم ترونها من قبل... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
05:39 | 2023-08-17
17/08/2023 05:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إبراهيم تُوفي... صدمته سيارة تقودها شابة
Lebanon 24
إبراهيم تُوفي... صدمته سيارة تقودها شابة
07:46 | 2023-08-17
17/08/2023 07:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تثير الجدل.. ظهرت مع شاب داخل "الجاكوزي" فمن هو؟ (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تثير الجدل.. ظهرت مع شاب داخل "الجاكوزي" فمن هو؟ (صور)
12:04 | 2023-08-17
17/08/2023 12:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفنار.. دخلت برفقة شاب إلى أحد المحلات وهذا ما فعلاه (صورة)
Lebanon 24
في الفنار.. دخلت برفقة شاب إلى أحد المحلات وهذا ما فعلاه (صورة)
13:27 | 2023-08-17
17/08/2023 01:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقلاب شاحنة عند مستديرة عاليه.. فيديو يظهر كيف انزلقت بطريقة مروعة وهذا ما كانت تحمله
Lebanon 24
إنقلاب شاحنة عند مستديرة عاليه.. فيديو يظهر كيف انزلقت بطريقة مروعة وهذا ما كانت تحمله
12:32 | 2023-08-17
17/08/2023 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:01 | 2023-08-18
7 مدن تقدّم عروضاً لاستضافة النزال المرتقب بين إيلون ماسك وزوكربيرغ
23:00 | 2023-08-17
علماء يطلقون مصنعا فضائيا لتركيب "جزيئات الحياة"
16:00 | 2023-08-17
ناسا تعلن عن موعد عودة مركبة Dragon إلى الأرض
14:00 | 2023-08-17
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"... ماذا في التفاصيل؟
11:00 | 2023-08-17
سيارة "JAC" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها
07:40 | 2023-08-17
إيران تدشن "أحدث وأدق" قمر صناعي محلي باسم "بارس 3"
فيديو
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
18/08/2023 11:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
18/08/2023 11:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
18/08/2023 11:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24