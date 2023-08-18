مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج.. تعرفوا الى حاسب Lenovo الأنيق

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بدأت Lenovo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي زودته بتقنيات ومواصفات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.ويأتي حاسب Legion Y700 بنسخته الجديدة بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (208.9/129.5/7.6) ملم.أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 8.8 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) ترددها 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision وHDR10.ويعمل الحاسب بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.وزودته بمكبرات صوت عالية الأداء من JBL، ومنفذي USB Type-C 3.1 Gen2، وبطارية بسعة 6550 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا. (روسيا اليوم)