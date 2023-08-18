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تكنولوجيا وعلوم

متى ستُطلق روسيا مركبات "أوريول" الفضائية؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 06:26
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كشفت شركة "إينيرغيا" الروسية عن معلومات تتعلق بمواعيد الرحلات الأولى لمركبات "أوريول" الفضائية الواعدة.

وحول الموضوع قال نائب كبير المصممين في الشركة، فلاديمير كوزنيتسوف: "تقتضي الخطط الحالية أن تطلق أول رحلتين لمركبات أوريول عام 2028".
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وأضاف: "عام 2028 من المفترض أن تطلق مركبة أوريول في رحلة فضائية غير مأهولة، وفي العام نفسه يجب أن تحمل المركبة روادا إلى الفضاء في رحلة أخرى". (روسيا اليوم)
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