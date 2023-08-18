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تكنولوجيا وعلوم

هاتف "إر–فون" الذكيّ... ما هي مواصفاته؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 16:00
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ظهرت على شبكة الإنترنت صور فوتوغرافية للهاتف الذكي الروسي "إر–فون" ذي نظام التشغيل المحلي الصنع Rosa Mobile.

وقد نشر الصورة الفوتوغرافية  للهاتف مدير جمعية المستخدمين المحترفين للشبكات الاجتماعية فلاديمير زيكوف على قناة "تليغرام" التابع له حيث قدّم بعض  مواصفات الهاتف الجديد.
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وحسب زيكوف فإن الهاتف الذكي الروسي يحتوي على شاشة مقاس 6.7 بوصة وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل ومستشعر بصمات الأصابع وفتحة لبطاقتي  SIM، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

وأشار زيكوف إلى أن إمكانيات نظام التشغيل Rosa Mobile OS ستظل سرية حتى الإعلان الرسمي. ومن المقرر وصول نظام التشغيل هذا إلى السوق بحلول عام 2024، وسيصبح متاحا لقطاعي الشركات والعملاء الحكوميين قبل نهاية هذا العام. (روسيا اليوم)
 
 
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