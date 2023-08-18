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تكنولوجيا وعلوم

"مايكروسوفت" تُقرّر إغلاق متجر "إكس بوكس 360" في هذا التاريخ

Lebanon 24
18-08-2023 | 11:00
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأميركية، اعتزامها إغلاق متجر "إكس بوكس 360" اعتبارا من تاريخ 29 تموز 2024.

وقالت الشركة، في منشور لها عبر موقع "إكس بوكس"، إن "مستخدمي الإصدارات القديمة من وحدات الألعاب لن يستطيعوا شراء أو تحميل أي ألعاب جديدة عبر المتجر".
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وأضافت أنها سوف تسمح لهم بالاستمرار في استخدام الألعاب التي اشتروها في السابق.

وبحسب المنشور، سوف يُسمح لمستخدمي "إكس بوكس 360" بشراء الألعاب التي تتوافق مع أجهزتهم فقط، وسط سعي الشركة للتركيز على منصتها الجديدة "جيم باس" لاشتراكات الألعاب. (سكاي نيوز)

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