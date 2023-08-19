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تكنولوجيا وعلوم

يتحدّى أفضل هواتف أندرويد.. تعرّفوا الى هاتف vivo الجديد

Lebanon 24
19-08-2023 | 00:24
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بدأت vivo بالترويج لهاتفها الجديد الذي زودته بميزات ممتازة وستطرحه بسعر منافس جدا.

ويأتي هاتف vivo Y77 المعدّل بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار أبعاده (164.1/76.2/8) ملم، وزنه 190 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.64 بوصة دقة عرضها (2388/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10 لتوفير دقة ممتازة في عرض الصور.
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ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 7020، ومعالج رسوميات IMG BXM، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزودته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا، أما أسعار نسخ هذا الهاتف فتبدأ من 170 يورو تقريبا.
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