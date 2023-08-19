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تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تكشف عن جيل جديد من منتجاتها

Lebanon 24
19-08-2023 | 02:14
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قبل أيام، كشفت شركة سامسونغ عملاق التكنولوجيا، عن جديدها في الحدث السنوي الذي انتظره عشاق التقنيات الحديثة والهواتف الذكية من كل أنحاء العالم.

ولأول مرة تم تنظيم هذا الحدث في عاصمة كوريا الجنوبية سول، وخلال العرض كشفت سامسونغ عن ساعات "غالاكسي ووتش 6" الذكية والتي تضم خاصيات تسمح للمستخدم بضبط ساعات النوم وتحسينها بالإضافة إلى مراقبة دقات القلب.
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كما أعلنت عن جديد لوحات "غالاكسي تاب 9"، وهو قدرتها على التأقلم وحجمها الرفيع، إلى جانب فعاليتها العالية التي تجعل منها بديلا للحاسوب.


وعادت سلسلة غالاكسي للهواتف الذكية القابلة للطي بحلة جديدة مع "غالاكسي زي فولد 5" المزود بالشاشة الأكبر والقادر على أداء مهام عدة في نفس الوقت. بالإضافة إلى " زي فليب 5" الذي يتميز بحجمه الصغير، مع إمكانية الحصول على أفضل تجربة سيلفي.
 
وإن هذه الهواتف صديقة للبيئة فهي مصنوعة من مواد يمكن إعادة تدويرها. (سكاي نيوز)
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