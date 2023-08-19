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تكنولوجيا وعلوم
ميزة انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات.. اليكم جديد "واتساب"!
Lebanon 24
19-08-2023
|
03:57
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أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" عن إطلاق تحديث جديد للتطبيق، حمل معه ميزة انتظرها الكثير من المستخدمين.
وتوفر نسخة التطبيق الجديدة للمستخدم إمكانية إرسال الصور للآخرين بجودة HD، أي أن المستلم بات يتلقى صورا عالية الدقة.
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وباتت الميزة الجديدة متوفرة لجميع مستخدمي "واتس آب" شريطة تحميل أحدث نسخة من التطبيق.
وللحصول على الميزة الجديدة يجب تحديث تطبيق واتس آب، وبعدها سيظهر للمستخدم تلقائيا زر "HD" بجانب خيارات تعديل الصورة قبل إرسالها لشخص آخر، وبمجرد الضغط على هذا الخيار سيتمكن المستخدم من تحديد دقة الصورة المرسلة من خلال خيارين.
وعند تلقي المستلم الصورة التي أرسلت إليه من شخص ما سيظهر له في الزاوية اليسرى أنها أرسلت له بجودة "HD".
(روسيا اليوم)
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