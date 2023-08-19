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منوعات

تحديات سوق العمل الى ازدياد.. هذه الخطوات ضرورية لايجاد وظيفة

Lebanon 24
19-08-2023 | 09:01
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مع التطور التكنولوجي السريع زادت المنافسة في سوق العمل، ولم يعد بالأمر اليسير العثور على وظيفة مناسبة في مجال عملك.

وحدد خبراء ومختصون مجموعة من الخطوات، التي يُمكن من خلالها تطوير مهاراتك في البحث عن وظيفة والتكيف مع تحديات سوق العمل.
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ويمكن إيجاز تلك الخطوات بالتالي:

- تقييم الوضع الشخصي والمهني: ابدأ بتقييم مهاراتك وخبراتك وما تبحث عنه في وظيفتك المقبلة.
- تحسين مهاراتك وتطوير نفسك: من خلال تحديد متطلبات سوق العمل والحصول على ما يلزم من تدريبات للتماشي معها والحصول على مهارات جديدة في مجال عملك.
- تحديث السيرة الذاتية والملف الشخصي: قم بإعداد سيرة ذاتية واضحة، ومشاركتها على منصات التوظيف مثل LinkedIn.
- توسيع شبكة العلاقات المهنية: التواصل مع الأشخاص في مجالك والمجالات المهنية الأخرى يمكن أن يفتح أبواباً جديدة.
- استخدام المنصات: يمكن الاستفادة من مواقع التواصل والمنصات المختلفة في البحث عن وظائف.
- توسيع دائرة اهتماماتك: لا تجعل بحثك مقتصراً على وظائف محددة فقط. قد تجد فرصاً في صناعات أو دورات تخصصية أخرى تمتلك مهارات ملائمة فيها.
- تحسين مهارات الاتصال والتواصل: مهارات الاتصال الجيدة قد تساعدك في التفاعل مع أصحاب العمل المحتملين بشكل فعّال، سواء كان ذلك في المقابلات أو عبر البريد الإلكتروني.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية

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