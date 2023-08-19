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صحة

فيديو متداول بشأن اعتراف "فايزر" بتنفيذ "خديعة حكومية".. ما صحّته؟

Lebanon 24
19-08-2023 | 10:58
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تناقل ناشطون مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر اعترافًا من "فايزر" بأنها نفذت "خديعة الحكومة بما يتعلق بلقاح كوفيد-19".


وبعد البحث، تبيّن أن إحدى قنوات "يوتيوب" نشرت مقطعاً بتاريخ 5 شباط 2023، يظهر المتحدثة الظاهرة في المقطع المتداول، وهي ساشا لاتيبوڤا، الخبيرة في مجال البحث الصيدلاني وليست محامية في شركة "فايزر"، كما ورد في الادعاء.
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باستكمال البحث، أرشدت النتائج إلى موقع شبكة "Läkaruppropet"، وهي جمعية غير ربحية، تأسست بدعوة من ثلاثة أطباء بهدف زيادة الحماية للفئات المعرضة للخطر وتقليل القيود ومعارضة تطبيق جوازات التطعيم.

وكانت هذه المؤسسة قد نظمت مؤتمرًا في ستوكهولم في كانون الثاني الماضي حول جائحة كوفيد 19، ونشرت على موقعها اللقاء الكامل بعنوان "الإجراءات المضادة لكوفيد- 19 دليل على وجود نية للإيذاء"، وقد اقتبس المقطع المتداول من هذا المؤتمر (الدقيقة 23:55).
 

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