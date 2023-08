"إل جي" تطلق شاشة جوّالة

Advertisement

أطلقت شركة "إل جي" شاشتها الجوالة "StanbyME Go" الجديدة، بسعر يبلغ نحو 1000 دولار.وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها الجوالة StanbyME Go الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل "Full HD"، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 60 هرتز.وتم تجهيز الشاشة الجوالة StanbyME Go الجديدة بأربع سماعات بقدرة إجمالية تبلغ 20 وات، كما تم تجهيزها ببطارية تصل فترة تشغيلها إلى 3 ساعات.وتدعم الشاشة الجوالة StanbyME Go الجديدة شبكة WiFi وتقنية Bluetooth 5، وتشتمل على منفذ HDMI، مع إمكانية الاستخدام بواسطة الأوامر الصوتية.ولسهولة حملها ونقلها، تأتي الشاشة الشاشة الجوالة StanbyME Go الجديدة في حقيبة أنيقة.