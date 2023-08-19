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تكنولوجيا وعلوم

رغم انطلاقته القوية.. "ثريدز" يواجه تراجعاً قياسياً في الاستخدام

Lebanon 24
19-08-2023 | 16:00
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ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الاستخدام اليومي لتطبيق "ثريدز"، الذي أطلقته شركة ميتا لمنافسة تويتر، يواصل التراجع بعد انطلاقته القوية في الأسابيع الأولى من إطلاقه.

وانخفض التفاعل مع تطبيق "ثريدز" بنسبة 79% من 2.3 مليون مستخدم في تموز الماضي إلى 576 ألف مستخدم حتى 7 آب الجاري، وفقاً لبيانات منصة "سميلارويب".
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وقالت مجلة "آد ويك" الأميركية، إن شركات كبرى في الولايات المتحدة مثل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "وينديز"، ومتاجر "أنثربولوجي" للملابس، وشركة مستحضرات التجميل "رير لاين"، قللت عدد منشوراتها على تطبيق "ثريدز".
ووصل عدد تسجيلات المستخدمين على تطبيق موقع التواصل الاجتماعي، إلى 5 ملايين مستخدم في الساعات الأولى من إطلاقه في 5 يوليو الماضي.

وفي غضون أقل من أسبوع، أنشأ ما لا يقل عن 100 مليون شخص حسابات عليه، ما يجعله التطبيق الأسرع تحميلاً.

ولكن يبدو أن التشويق الأولي تضاءل بشكل مستمر، ففي الأيام التي سجلت أعلى معدلات استخدام، كان عدد مستخدمي التطبيق أقل من نصف عدد مستخدمي تويتر، بحسب بيانات "سميلارويب".
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