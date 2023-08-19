Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عباءة يمكنها إخفاء الجنود في المعركة.. تعرفوا على آخر الابتكارات الروسية

Lebanon 24
19-08-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1099069-638280778883271910.jpg
Doc-P-1099069-638280778883271910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقال إن علماء روس ابتكروا عباءة غير مرئية على غرار عباءة هاري بوتر يمكن أن تسمح لجنوده بالاختفاء أثناء القتال في أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأخبار ريا نوفوستي المملوكة للدولة، أن العلماء في أكاديمية آر كي إتش بي زد العسكرية الروسية طوروا مادة خاصة مكونة من ثلاث طبقات تم تحويلها إلى رداء يخفي تماماً البشر على كاميرات التصوير الحراري. 
Advertisement
تم الكشف عن المادة الخاصة في المنتدى العسكري الفني الدولي للجيش في 2023، الذي يعقد حالياً في موسكو. 
وقال مصدر لوكالة ريا نوفوستي: "تم تطوير الرداء وتجريبه، ونجح في إخفاء أثر الجندي تماماً عن أجهزة التصوير الحراري أو الطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات التصوير الحراري".
تؤدي الطبقات الثلاث للعباءة وظائف مختلفة، إذ تعكس الطبقة الداخلية الأشعة تحت الحمراء من جسم المستخدم، أما الطبقة الوسطى فتمتص الأشعة تحت الحمراء، في حين تقوم الطبقة الخارجية بعكس الأشعة تحت الحمراء من البيئة المحيطة بالمستخدم.
كما ذكرت الوكالة، أنه تم تطوير نظارات واقية خاصة يمكن ارتداؤها مع العباءة، وهي قادرة على الإفلات من معدات التصوير الحراري، مما يسمح للجنود بإجراء المراقبة دون أن يلاحظهم أحد، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية. 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2023-08-19
14:24 | 2023-08-19
10:58 | 2023-08-19
09:01 | 2023-08-19
06:49 | 2023-08-19
03:57 | 2023-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24