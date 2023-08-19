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تكنولوجيا وعلوم
عباءة يمكنها إخفاء الجنود في المعركة.. تعرفوا على آخر الابتكارات الروسية
Lebanon 24
19-08-2023
|
23:00
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يقال إن علماء روس ابتكروا عباءة غير مرئية على غرار عباءة هاري بوتر يمكن أن تسمح لجنوده بالاختفاء أثناء القتال في أوكرانيا.
وأفادت وكالة الأخبار ريا نوفوستي المملوكة للدولة، أن العلماء في أكاديمية آر كي إتش بي زد العسكرية الروسية طوروا مادة خاصة مكونة من ثلاث طبقات تم تحويلها إلى رداء يخفي تماماً البشر على كاميرات التصوير الحراري.
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تم الكشف عن المادة الخاصة في المنتدى العسكري الفني الدولي للجيش في 2023، الذي يعقد حالياً في موسكو.
وقال مصدر لوكالة ريا نوفوستي: "تم تطوير الرداء وتجريبه، ونجح في إخفاء أثر الجندي تماماً عن أجهزة التصوير الحراري أو الطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات التصوير الحراري".
تؤدي الطبقات الثلاث للعباءة وظائف مختلفة، إذ تعكس الطبقة الداخلية الأشعة تحت الحمراء من جسم المستخدم، أما الطبقة الوسطى فتمتص الأشعة تحت الحمراء، في حين تقوم الطبقة الخارجية بعكس الأشعة تحت الحمراء من البيئة المحيطة بالمستخدم.
كما ذكرت الوكالة، أنه تم تطوير نظارات واقية خاصة يمكن ارتداؤها مع العباءة، وهي قادرة على الإفلات من معدات التصوير الحراري، مما يسمح للجنود بإجراء المراقبة دون أن يلاحظهم أحد، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية.
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