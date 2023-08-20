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تكنولوجيا وعلوم
هل تنجح "غوغل" باستخدام الفنانين في أغاني الذكاء الاصطناعي؟
Lebanon 24
20-08-2023
|
05:00
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ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن شركة التكنولوجيا الأميركية غوغل تتفاوض مع شركة الموسيقى يونيفرسال ميوزيك، بشأن اتفاق ترخيص يمكن أن يتيح استخدام أصوات المطربين، الذين تمتلك يونيفرسال ميوزيك حقوق توزيع أعمالهم، في إنتاج أغنيات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
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تأتي أنباء هذه المحادثات في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف مما يسمى "التزييف العميق" للأصوات ومواد الفيديو الذي يتيح استنساخ أصوات هؤلاء المطربين واستخدامها دون معرفتهم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خداع وتضليل المستمعين غير المنتبهين.
كما تأتي أنباء هذه المحادثات في أعقاب الانتشار الهائل للتسجيل الصوتي "دريك المزيف" باستخدام الذكاء الاصطناعي، في وقت سابق من العام الحالي، حيث تم استخدام إنسان آلي لتقليد صوت نجم موسيقى الهيب هوب الكندي الشهير دريك.
وانتقدت شركة يونيفرسال، التي تمتلك حقوق استغلال أغنيات دريك بين نجوم آخرين، والتي تعتبرها مجلة رولينغ ستون أكبر شركة موسيقى في العالم، طرح هذا التسجيل الصوتي المزيف قبل حذفه من منصة بث الموسيقى سبوتيفاي وموقع يوتيوب المملوك لشركة غوغل.
وقالت يونيفرسال لمجلة رولينغ ستون في ذلك الوقت إن الذكاء الاصطناعي يطرح "سؤالاً كبيراً عن جانب التاريخ الذي سينحاز إليه كل العاملين في صناعة الموسيقى، وهل سيكون جانب الفنانين والجمهور والإبداع الإنساني، أو جانب التزييف العميق والاحتيال وحرمان الفنانين من حقوقهم المشروعة" في العوائد المالية لمواهبهم.
وبعد أسبوع من بث تسجيل "دريك المزيف" المثير للجدل، تعهدت نجمة البوب غرايمز بالحصول على 50% من حقوق بث أي أغنية ناجحة تم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي بصوتها.
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