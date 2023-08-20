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تكنولوجيا وعلوم

بقدرة تعادل 1000 حصان.. "لامبورغيني" تكشف عن أول سياراتها الكهربائية

Lebanon 24
20-08-2023 | 11:00
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حققت شركة لامبورغيني الإيطالية للسيارات الفائقة نجاحاً في أسبوع مونتيري للسيارات لهذا العام، حيث كشفت لأول مرة عن سيارتها الكهربائية المستقبلية قبل سنوات من الموعد المحدد.

ومن المقرر أن تأتي سيارة "لامبورغيني لانزادور" ذات الخلوص الأرضي المرتفع، والتي تتميز بصفين من المقاعد، ولكن ببابين فقط، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".
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ويبدو طراز "لانزادور" مشابهاً في البصمة لسيارة "Urus SUV"، على الرغم من أنها "كوبيه" أكثر، وأقرب للسيارات السيدان من سابقتها ذات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي "Urus".
 
كان من المقرر إطلاق السيارة في عام 2028، وبالتالي كان مفاجأة للكثيرين أن تكشف "لامبورغيني" عن سيارتها النموذجية قبل الإطلاق الفعلي.
 
وفي ما يتعلق بمجموعة نقل الحركة، تقول "لامبورغيني"، إن "لانزادور" تتميز بمحرك كهربائي على كل محور، والذي يمكنه، في ظروف معينة، توفير طاقة قصوى تزيد عن 1 ميغاواط، أي ما يعادل أكثر من 1000 حصان.
 
ويحتوي نظام الدفع الرباعي أيضاً على توجيه نشط لعزم الدوران الإلكتروني على المحور الخلفي، مما يعني أنه يمكن تركيز القوة من اليسار إلى اليمين على المحور الخلفي، مما يوفر "سلوكاً ديناميكياً عند المنعطفات". (العربية) 
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