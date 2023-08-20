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تكنولوجيا وعلوم
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"... ماذا أعلنت "آبل"؟
Lebanon 24
20-08-2023
|
10:40
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أصدرت شركة آبل تحذيرا عاجلا لمدمني الهواتف الذكية الذين ينامون وهم يحملون أجهزتهم أثناء توصيلها بالشاحن.
وفي دليل المستخدم عبر الإنترنت، يقول عملاق التكنولوجيا إنه يجب شحن أجهزة "آيفون" فقط في "منطقة جيدة التهوية''، أي على سطح طاولة مسطح وليس على لحاف سميك. فأجهزة "آيفون" تسخن أثناء شحنها، لذلك إذا لم يكن لهذه الحرارة مساحة للهروب، فمن المحتمل أن تتسبب في حروق أو حتى إشعال الحرائق. (روسيا اليوم)
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