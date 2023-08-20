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تكنولوجيا وعلوم

سرقة بيانات 2800 موظف في شرطة سويسرا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-08-2023 | 14:00
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نجح قراصنة لم تُكشف هوياتهم في الحصول على أسماء وأرقام هواتف 2800 موظف في شرطة كانتون برن في سويسرا، حسبما أفادت السلطات.

وقالت الناطقة باسم الشرطة فلورينا شينك أمس الجمعة "تمكّن القراصنة من الحصول على هذه البيانات من خلال ثغرة أمنية في تطبيق يستخدمه جميع الشرطيين على هواتفهم الذكية".
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وأضافت في تصريحات تلفزيونية "سجل تسريب لبيانات هي عبارة عن أسماء وأرقام هواتف الموظفين الذين يحوزون هواتف محمولة، أي الجميع".

ويبدو حتى الساعة أن البيانات التي حصل عليها القراصنة لم تُنشر للعامّة، بحسب السلطات.

وكان المركز الوطني للأمن السيبراني أبلغ شرطة برن يوم 21 تموز الماضي عن ثغرة أمنية في تطبيق "موبال آيرن"، إلا أنّ المعلومات كانت قد تسرّبت، رغم أن المشكلة حُلّت سريعا.

وتطبيق "موبال آيرن" المُستخدم على نطاق واسع في عدد كبير من الدول، يتيح لموظفي شركة أو إدارة الاتصالَ عبر أجهزتهم المحمولة بخوادم صاحب العمل بشكل آمن.

وأكدت شرطة برن أنّ لا فكرة لديها عن المقرصنين، مشيرةً إلى أنها أطلقت تحقيقا جنائيا في ما حصل. (الجزيرة) 
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