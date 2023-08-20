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تكنولوجيا وعلوم

إطلاق أول جهاز عرض محمول في العالم مزود بألعاب سحابية مدمجة

Lebanon 24
20-08-2023 | 23:45
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أنتجت سامسونغ مؤخراً جهاز "فري ستايل 2" Freestyle Gen 2، وهو أول جهاز عرض محمول في العالم مزود بألعاب سحابية مدمجة، ويعمل مع وحدة تحكم بلوتوث.

يعد جهاز "فري ستايل 2" جهاز عرض ذكي محمول يمكنه تحويل أي سطح تقريباً، بما في ذلك السقف، إلى شاشة تصل إلى 100 بوصة. يمكن للمستخدمين استخدام الجهاز للعب ألعاب من إكس بوكس وشركاء البث الآخرين من دون الحاجة إلى وحدة تحكم.
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 وتضيف الطبيعة المحمولة لجهاز العرض إلى جاذبيته، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على مسرح صغير أينما ذهبوا. وبطبيعة الحال، يمكنه أيضاً دفق المحتوى من تطبيقات الترفيه القياسية الخاصة بك، مثل نتفليكس. 

لاستخدام جهاز "فري ستايل 2" كجهاز ألعاب محمول، يتعين على المستخدمين فقط مزامنة وحدة تحكم بلوتوث المفضلة لديهم وإعداد جهاز "فري ستايل " والإشارة واللعب.

 كما أنه يدعم العديد من التطبيقات بما في ذلك سبوتيفاي و يوتيوب و تويتش، بحيث يمكن للاعبين تشغيل مقاطع فيديو أو موسيقى أثناء اللعب. يمكن للجهاز عرض المحتوى بدقة 30 إلى 100 بوصة ويتم تحسينه تلقائياً للحصول على دقة 1920 × 1080. 

الجهاز متوفر الآن للطلب المسبق وسيبدأ الشحن في 31 آب، وفق ما أورد موقع “فول كليرد” الإلكتروني. 
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