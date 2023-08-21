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تكنولوجيا وعلوم

وفاة الشريك المؤسس لعملاق البرمجيات "أدوبي"

Lebanon 24
21-08-2023 | 00:56
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قالت شركة البرمجيات الأميركية (أدوبي) في بيان إن الشريك المؤسس للشركة جون ورنوك توفي عن عمر ناهز 82 عاماً، ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة.
وقال شانتانو ناراين الرئيس التنفيذي لأدوبي في رسالة عبر البريد الإلكتروني لموظفي الشركة "إنه يوم حزين لأسرة أدوبي وللقطاع بأكمله، لأنه مثّل مصدر إلهام له لعقود".
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وشارك ورنوك في تأسيس شركة (أدوبي) مع تشارلز جيشكي عام 1982. وتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي عام 2000، وظل رئيساً لمجلس إدارة الشركة وهو منصب تشاركه مع جيشكي، حتى عام 2017.
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