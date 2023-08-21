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تكنولوجيا وعلوم
قريباً... "ميتا" تعتزم إطلاق نسخة ويب من "ثردز"
Lebanon 24
21-08-2023
|
06:09
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تخطط شركة "ميتا" لإطلاق نسخة ويب من منصة التدوين المصغر "ثردز"، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وذكر التقرير أن إطلاق نسخة الويب سيتم خلال وقت قريب، ومع ذلك، فقد نقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن خطط الإطلاق ليست نهائية وقد تتغيّر. (العربية)
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