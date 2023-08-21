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تكنولوجيا وعلوم
"بروغريس إم إس-22" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية
Lebanon 24
21-08-2023
|
08:00
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انفصلت مركبة الشحن "بروغريس إم إس-22" عن وحدة "زفيزدا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية اليوم الإثنين 21 اب. (روسيا اليوم)
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بروغريس إم إس-22
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