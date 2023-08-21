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تكنولوجيا وعلوم

"بروغريس إم إس-22" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

Lebanon 24
21-08-2023 | 08:00
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انفصلت مركبة الشحن "بروغريس إم إس-22" عن وحدة "زفيزدا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية اليوم الإثنين 21 اب. (روسيا اليوم)
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مركبة

بروغريس إم إس-22

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