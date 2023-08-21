روبوت موسيقي يفوز بالميدالية الذهبية في الصين

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استضافت الصين مؤخرا مسابقة RobotChallenge-2023 الدولية. وقد مثل روسيا في المسابقة علماء شباب من معهد البصريات والميكانيكا في بطرسبرغ. وفاز الروبوت الموسيقي الذي طوَره الفريق الروسي التابع لمختبر الروبوتات الشبابي بالميدالية الذهبية وأعجب لجنة التحكيم أكثر من أي روبوت آخر.وقد أصبح الروبوت الذي يسمى Robert Robotecky هو الأفضل بين روبوتات أخرى في فئة Free Style Senior بعد أن قام بأداء أغنيات "كاتيوشا" و"أمسيات ضواحي موسكو" و"تحت سماء باريس" الروسية . (روسيا اليوم)