مع اقتراب موعد إطلاقه... ما الذي كُشِفَ مؤخراً عن هاتف "آيفون 15" المنتظر؟

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مع اقتراب إطلاق هاتف آيفون 15 من شركة آبل في أيلول المقبل، أفادت أحدث التسريبات بأنه قد يوفر تقنية الشحن السريع للبطارية.ونقلت شبكة "سي أن أن"، عن "9to5Mac"، وهي مدونة تقنية، أن منفذ الشحن الجديد في آيفون سيتحول من Lightning إلى USB-C الأكثر انتشارا.ورجحت "سي ان ان" أن يكون جهاز آيفون 15 متوافقا مع شاحن بقوة 35 واط، مما يسمح لبطارية الهاتف بالشحن بشكل أسرع. (الحرة)