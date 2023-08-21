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تكنولوجيا وعلوم

ما السبب وراء فشل مهمة "لونا 25" إلى القمر؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 14:54
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أعلن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية، يوري بوريسوف، أن حادث المركبة "لونا-25" وقع بسبب التشغيل غير الطبيعي للمحرك.

وقال بوريسوف، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن حادث "لونا 25، وقع بسبب عطل في المحرك، ولم يتم إيقاف تشغيل المحرك بشكل طبيعي، وفقا لمخطط التسلسل.. ولكن وفقا للوقت المحدد، كان يعمل لمدة 127 ثانية بدلا من 84 ثانية المخطط لها، وهذا هو السبب الرئيسي للحادث".
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كما أكد أن "روسيا تحتاج بكل تأكيد للمشاركة في السباق نحو القمر، ولا ينبغي تقليص البرامج المخصصة لذلك".

وتعرضت مركبة "لونا-25" الروسية خلال مهمتها إلى القمر، لحادثة "غير عادية"، الأمر الذي حال دون انتقالها إلى مستوى المدار ما قبل الهبوط بحسب المعايير والإعدادات المحددة لهذا الغرض. (روسيا اليوم) 
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