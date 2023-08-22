إعداد خفي يستنزف بطارية آيفون.. حذاروا منه

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يوجد إعداد خفي في هاتف آيفون يمكنه استنزاف بطارية الهاتف في غضون ساعات.الميزة غير المعروفة تسمى إعداد "مصاص الدماء"، وهي مخفية في أعماق الهاتف الذكي، والاسم الصحيح لها هو Wi-Fi Assist، وتسمح لمستخدمي آبل بالقفز إلى بيانات الجوال عندما تتخلف الشبكات.ويمكن أن يكون هذا مفيداً عند بث نتفليكس على متن الحافلة، أو تنزيل ملف في منطقة نائية. ومع ذلك، يجب أن يعرف المستخدمون أنه يمكن أيضاً أن يقضي على عمر البطارية، ويتم تمكين الأداة تلقائياً على جميع أجهزة آيفون.وليس من الصعب إيقاف تشغيل الميزة. وللتحقق لمعرفة ما إذا تم تنشيطها على جهازك، توجه إلى قائمة "الإعدادات" قبل النقر على علامة التبويب "بيانات الجوال". ستجد هناك معلومات نقطة الاتصال الشخصية الخاصة بك بالإضافة إلى رؤى حول كيفية استخدام البيانات لتطبيقات مختلفة على آيفون.وأسفل ذلك، ستجد مفتاح تبديل Wi-Fi Assist، ولكنك ستحتاج إلى التمرير حتى النهاية. وسيكون فوق iCloud Drive مباشرة. وإذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل هذه الميزة، يمكنك فقط النقر فوق زر التبديل مرة واحدة، حتى ينتقل من الأخضر إلى الرمادي. وسيتم حفظ هذا التغيير تلقائياً.ويمكن استخدام Wi-Fi Assist للعديد من التطبيقات بما في ذلك سفاري وآبل ميوزك والخرائط والإيميل. وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يؤثر على عمر البطارية، فمن المهم ملاحظة أنه لن يتحول تلقائياً إلى بيانات الهاتف، إذا كان تجوال البيانات قيد التشغيل.ويتم استخدام تجوال البيانات عادة عند استخدام هاتف محمول في عطلة، مع تحويل الإنترنت إلى شبكة محلية في البلد الذي تتواجد فيه. ويؤثر Wi-Fi Assist أيضاً على التطبيقات التي تعمل في المقدمة. ولا ينشط البرامج في الخلفية أو تطبيقات الطرف الثالث، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.