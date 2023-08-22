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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد يتيح استخدام سيري لقفل أبواب تسلا

Lebanon 24
22-08-2023 | 03:25
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خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم تحديث تطبيق تسلا على متجر آبل إلى الإصدار 4.24.0، وتضمنت قائمة التغيير الوصول إلى عناصر التحكم في سيارتك، والمناخ من تطبيق Apple Shortcuts.

وفي السابق، كان بإمكان مالكي تسلا التعامل مع مهام معينة عن بُعد من خلال تطبيق تسلا، ولكن مع التحديث الجديد، يتكامل التطبيق الآن مع تطبيق Apple Shortcuts، ما يسمح لمالكي تسلا بقول "مرحبا سيري" على آيفون أو ساعة آبل لفتح وقفل سيارات تسلا عن بعد.
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وستسمح لك قائمة الاختصارات المدعومة باستخدام سيري لبدء تشغيل سيارة تسلا وإيقاف الشحن، وبدء وإيقاف التكييف، وفتح وإغلاق الجذع والجذع الأمامي ومنفذ الشحن، وتمكين وتعطيل وضع الحراسة ووضع الكلب (الذي يحافظ على تشغيل التيار المتردد حتى لو كانت السيارة غير مراقبة).. كما ستمنح مستخدمي تسلا القدرة على التحكم في بعض الوظائف الأساسية عبر أجهزة آيفون.
ويتيح لك تطبيقان مدفوعان في متجر آبل وهما: Tessie وWatch لتسلا استخدام Siri Shortcuts على آيفون أو ساعة آبل للتحكم في تسلا، ولكن الآن بعد أن تم العثور على هذه القدرة في تطبيق تسلا مجاناً، يمكن لمالكي تسلا أن يطلبوا من سيري أداء بعض المهام عن بُعد لسيارتهم، من دون الحاجة إلى الدفع مقابل هذه الخدمة، بحسب موقع فون أرينا.
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