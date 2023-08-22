مقترح لتقييد استخدام الأطفال للإنترنت.. ما هو؟

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تعمل الصين على الحد من استخدام الأطفال للهواتف الذكية، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، تحاول الدولة غرس "الأخلاق الحميدة" و"القيم الاشتراكية" بين الأفراد القصر وتقترح وضع حد يومي لاستخدام الإنترنت للأطفال ما دون 18 عاما إلى ساعتين يوميا.وإذا تمت الموافقة على المقترح الذي أصدرته إدارة الفضاء الإلكتروني، الأربعاء، فسيكون ذلك توسعا في التدابير الحالية التي طرحت خلال السنوات الأخيرة، بهدف الحد من استخدام الإنترنت للأطفال، وتقليل تعرضهم لـ"المعلومات غير المرغوب فيها".وبموجب مسودة القواعد المفتوحة للمناقشة العامة حتى 2 أيلول، ستغلق التطبيقات التي يستخدمها الأطفال والمراهقون عبر الإنترنت تلقائيا عندما تنتهي فترة السماح المحددة. كما سيتم تقديم "محتوى قائم على العمر".وسيتمكن الأطفال دون سن الثامنة من استخدام هواتفهم لمدة 40 دقيقة فقط في اليوم، بينما سيحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاما على ساعة واحدة. ويُسمح للمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما وتحت 18 عاما بساعتين.وتقول المسودة إن على مزودي خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول أيضا إنشاء محتوى "ينشر القيم الاشتراكية الأساسية" و"يعطي إحساسا بالانتماء للأمة الصينية".وتفرض الصين أصلا رقابة وثيقة على الإنترنت ووسائل الإعلام. ويتولى "جيش من المراقبين" يوميا حذف المحتوى الذي يعطي صورة سلبية عن سياسة الدولة.ومنذ وصول الرئيس، شي جينبينغ، إلى السلطة عام 2013، عززت السلطات الصينية الرقابة على الإنترنت، ومنعت الوصول إلى مواقع أجنبية مثل فيسبوك وغوغل.وخلال عام 2018 وحده أقفلت السلطات الصينية 26 ألف موقع إنترنت وصفته بـ "غير الشرعي"، ومحت 6 ملايين تعليق، بحسب ما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة.كما محت 9 آلاف حساب لشبكات اجتماعية مثل "ويتشات" و"ويبو"، واتهمتها ببث معلومات "مضرة سياسيا". (الحرة)