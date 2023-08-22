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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف عن تفاصيل هواتف Galaxy S24 التي ينتظرها عشاق سامسونغ

Lebanon 24
22-08-2023 | 09:19
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بهواتف Galaxy S24 التي ينتظرها عشاق هواتف سامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ تنوي إطلاق 3 نماذج من هواتف Galaxy S24، ستحصل جميعها على هياكل متينة مصنوعة من التيتانيوم والزجاج المقاوم للصمات والخدوش.
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وبحسب التوقعات، فإن سامسونغ ستستغني عن الحواف المنحنية في هواتف الفئة "S" لتكون إطارات هذه الأجهزة عريضة بعض الشيء كما في هواتف آيفون الجديدة.

ومن المفترض أن تزود الهواتف المنتظرة بمعالجات رسوميات Xclipse 940 التي تعتمد على بنية AMD RDNA2 المعيارية، والتي ستطور بتقنية 4 نانومتر، كما ستستخدم فيها شرائح موديم Exynos 5300 5G التي توفر سرعة اتصال مع شبكات الإنترنت تصل إلى 10 غيغابايت/ثا.

وستدعم معالجات هذه الأجهزة ذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X، وسيكون لديها كاميرات تصل دقة عدستها الأساسية إلى 320 ميغابيكسل، كما ستكون هذه الكاميرات قادرة على توثيق فيديوهات 8k بمعدل 60 إطار في الثانية.
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