تسلا تتيح التحكم في سياراتها عبر أوامر Siri الصوتية على "آيفون"

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أتاحت شركة تسلا للسيارات الكهربائية تحديثاً جديداً لتطبيقها على هواتف "آيفون" يسمح بالتحكم في بعض المزايا داخل السيارات باستخدام الأوامر الصوتية عبر مساعد أبل الذكي "سيري" Siri.وذكرت صفحة التطبيق على متجر أبل "آب ستور"، أن التحديث الجديد رقم 4.24.0 سيمنح مستخدميه إمكانية التحكم في بعض إعدادات المركبات، وضبط أوضاع درجة الحرارة داخلها.وتتطلب الخاصية الجديدة، تشغيل المستخدم خاصية التحكم عبر "سيري" في السيارة، وإنشاء اختصار يتمثل في أمر صوتي يجب تذكره.الميزة الجديدة ستتيح لمالكي تسلا، تفعيل العديد من أوضاع التشغيل، والتحكم في عدد كبير من الإعدادات داخل سياراتهم عن طريق الأوامر الصوتية، وتفعيل أوضاع مثل وضع التخييم Camp Mode، أو وضع وجود كلب داخل السيارة Dog Mode.وتتيح الخاصية الجديدة أيضاً إمكانية ضبط مستوى صوت تشغيل الموسيقى، وغلق وفتح النوافذ، والتحكم في مصابيح الإضاءة الأمامية للسيارة، وتشغيل صوت التنبيه، إلى جانب فتح وغلق مخرج الشحن، والتحكم في أبواب الركاب، وكذلك الغطاء الخلفي للسيارة.ويغني التحديث الجديد، المستخدمين، عن اللجوء لتطبيقات مدفوعة للحصول على تلك المزايا مع سياراتهم، مثل تطبيق Tessie.