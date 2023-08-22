خفض تشغيل السيارات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو بعد حوادث متكررة

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أعلنت شركة "كروز" المتخصصة في السيارات ذاتية القيادة، خفض معدل تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية بنسبة 50%، بعد تقارير عن حوادث متفرقة تورطت فيها سيارات تابعة لها.وقالت الشركة، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن "هناك تحقيقاً في الحوادث الأخيرة التي تورطت فيها سيارات كروز"، مشيرةً إلى أنها قللت عدد السيارات المشغلة بنسبة 50%، مع "عدم تشغيل أكثر من 50 سيارة دون سائق خلال النهار و150 خلال الليل".وصرح المتحدث باسم "كروز" لموقع "بيزنس إنسايدر"، قائلاً: "أكثر من 100 شخص يفقدون حياتهم يومياً على الطرق الأميركية.. نتطلع دائماً للعمل مع إدارة السيارات في كاليفورنيا لإجراء تحسينات وتقديم البيانات قد يحتاجونها لتعزيز الأمان والكفاءة لسياراتنا".وتأتي خطوة "كروز" بتقليل أسطولها بعد أسبوع من منح لجنة الخدمات العامة في كاليفورنيا CPUC الضوء الأخضر للشركة، بالإضافة إلى Waymo التابعة إلى شركة ألفابت مالكة غوغل، لتشغيل سيارات الأجرة دون سائق على مدار الساعة في الولاية.وأشارت مفوضة اللجنة، دارسي هوك، إلى أنه في حال تم الإبلاغ عن المزيد من الحوادث، فإن اللجنة قد تتخذ مزيداً من القرارات بشأن استمرار خفض عدد السيارات ذاتية القيادة أو سحب تصاريح الشركات بالكامل.