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تكنولوجيا وعلوم

أغلى هاتف للشركة حتى الآن.. اليكم سعر "آيفون 15" الجديد!

Lebanon 24
23-08-2023 | 03:37
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من المتوقع أن يكون أغلى طراز من هاتف "آيفون 15" من أبل هو أغلى هاتف للشركة حتى الآن، ويكلف أكثر من 2000 دولار.

وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فقد قدّر مطلعون على الصناعة أن سعر نسخة "آيفون 15 ماكس 2 تيرابايت"، سيبلغ 2099 دولاراً، وهو أعلى بكثير من نقطة الدخول لجهاز كمبيوتر محمول MacBook Pro مقاس 13 بوصة (1299 دولاراً). 
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وسيكون هاتف "آيفون" الجديد هو الأول الذي يحتوي على مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، ويُشاع أنه يتميز بطبقة نهائية من التيتانيوم، وكاميرا مطورة وشريحة جديدة قوية.
ومن المقرر أن تكشف شركة أبل النقاب عن "آيفون 15" في 12 أيلول، ولكن من المحتمل ألا يتم شحن نسخة "برو ماكس" حتى تشرين أول بسبب مشكلات سلسلة التوريد.
وأصدرت "أبل" أول نسخة هاتف تحمل اسم "برو ماكس" عند إطلاق "آيفون 11" في عام 2019 بسعر يبدأ من 1099 دولاراً، وطرحت هاتفها التالي "آيفون 12 برو ماكس" بنفس السعر تقريباً. وعندما أطلقت شركة أبل الهاتف الذكي المتطور في عام 2021، ارتفع سعر نسخة 1 تيرابايت إلى 1599 دولاراً.

كما سيحمل هاتف آيفون الجديد تقنية متطورة خاصة بتكبير الصور قد تصل إلى 10X.

ومع التكنولوجيا المضافة، سيكون التحول إلى التيتانيوم مثاليا. وفي حين أن التيتانيوم ينافس الفولاذ في القوة، فإنه يمكن أن يكون أخف بنسبة تصل إلى 45%، مما قد يجعل حمل هذه النماذج أسهل بكثير.

يمكن للتيتانيوم تحمل درجات الحرارة المرتفعة بشكل أفضل من الفولاذ، مما يوفر حماية مماثلة ضد أضرار المياه. (العربية)
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