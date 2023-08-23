30
o
بيروت
33
o
طرابلس
28
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
33
o
بشري
32
o
بيت الدين
37
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لقطة فيها العديد من التفاصيل... "جيمس ويب" يلتقط صورة جديدة للسديم الحلقي
Lebanon 24
23-08-2023
|
05:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر تلسكوب جيمس ويب الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، صورة جديدة للسديم الحلقي الشهير.
Advertisement
وتأتي هذه الصورة بعدما التقط "جيمس ويب"، في وقت سابق من هذا الشهر، تفاصيل غير مسبوقة للسديم الحلقي.
وقال موقع "سبيس إكسبلورد" إن الصورة الجديدة تم التقاطها باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، التي تعد أداة خاصة مصممة لالتقاط الصور في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة من الطيف الكهرومغناطيسي.
وتعد "NIRCam" جزءا لا يتجزأ من التلسكوب، حيث تعمل على مراقبة مجموعة واسعة من الأجرام السماوية، بما في ذلك المجرات والنجوم والكواكب والسدم، بدقة عالية.
وفي تعليقها على الصورة، قالت وكالة "ناسا" على موقعها الرسمي: "عندما رأينا الصورة لأول مرة، أذهلتنا كمية التفاصيل الموجودة فيها".
وتابعت: "يعد السديم الدائري (الحلقي) هدفا مثاليا لكشف بعض ألغاز السدم الكوكبية".
ويبعد السديم الحلقي عن الأرض بنحو 2300 سنة ضوئية، مما يجعله مرئيا بالتلسكوب أو حتى بالمنظار في حال توفرت ظروف رؤية ممتازة.
ويتميز هذا السديم بمظهره المميز، الذي يشبه العين، الأمر الذي يجعله هدفا شهيرا للمصورين الفلكيين وعلماء الفلك.
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة جديدة... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير مروّع
Lebanon 24
مأساة جديدة... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير مروّع
08:00 | 2023-08-22
22/08/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:44 | 2023-08-22
22/08/2023 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه الأثناء... هذا ما يشهده مطار بيروت
Lebanon 24
في هذه الأثناء... هذا ما يشهده مطار بيروت
07:44 | 2023-08-22
22/08/2023 07:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة "كبيرة" تهزّ أحد المصارف... ما القصّة؟ (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة "كبيرة" تهزّ أحد المصارف... ما القصّة؟ (فيديو)
11:00 | 2023-08-22
22/08/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم.. شقيقان تعرضا للطعن في هذه البلدة
Lebanon 24
مساء اليوم.. شقيقان تعرضا للطعن في هذه البلدة
14:47 | 2023-08-22
22/08/2023 02:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:37 | 2023-08-23
أغلى هاتف للشركة حتى الآن.. اليكم سعر "آيفون 15" الجديد!
01:52 | 2023-08-23
الوصول الى الجانب المظلم من القمر.. الهند على موعد مع التاريخ اليوم!
01:03 | 2023-08-23
شاهدوا.. هكذا ستبدو الشمس "عندما تموت"
00:10 | 2023-08-23
خطوة جديدة من ماسك.. تغيير مرتقب على منصة "إكس"!
23:00 | 2023-08-22
خفض تشغيل السيارات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو بعد حوادث متكررة
13:05 | 2023-08-22
تسلا تتيح التحكم في سياراتها عبر أوامر Siri الصوتية على "آيفون"
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
23/08/2023 13:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
23/08/2023 13:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
23/08/2023 13:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24