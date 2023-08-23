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تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من "Infinix"... إليكم ميزاته

Lebanon 24
23-08-2023 | 08:00
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بدأت Infinix بتوسيع سوق مبيعات هاتف Hot 30 5G الذي طورته ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الذكية من الفئة المتوسطة.

وحصل هذا الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53 ومحمي بزجاج مضاد للكدمات والخدوش، أبعاده (168.5/76.5/9.2) ملم، وزنه 215غ.
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أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 580 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات XOS 13، ومعالج Mediatek Dimensity 6020، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية حصلت على عدسة أساسية بدقة 50 ميغابيكسل ومستشعر متطور لتحديد عمق الصورة، اما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا. (روسيا اليوم)
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